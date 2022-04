Ingénieur diplômé d'AgroParisTech-ENGREF avec 5 ans d'expérience professionnelle en tant que consultant changement climatique et développement durable.



Actuellement à la recherche d’un poste de :

► Consultant dans un cabinet d'audit

► Business Developer dans l'économie sociale et solidaire



✉ jonathan.guyot@ntymail.com



Mes compétences :

Coordination de projet

Management d'équipe

Changement Climatique

Business development

Système d'information géographique

Développement durable

Economie sociale et solidaire

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Entrepreneuriat

Gestion de projet