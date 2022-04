Jonathan HAMAIDE

Expériences professionnelles :

2019-Aujourd'hui : Développeur Java chez Keyteo

- Maintenance et développement d'une application de gestion d'assurances en mode Agile (Java 8, VueJs)

- Release Manager de l'application (Openshift, Beluga)

2017-2018 : Développeur Java chez Akka Technologies

- Développement de WS REST en mode Agile (Java 7, Java 8, Spring Boot)

- MCO de plusieurs applications

2012-2017 : TMA chez CGI

- TMA : analyse de tickets, correction de tickets, chiffrages d’évolutions (de quelques jours à plusieurs centaines de jours), échanges et négociations avec le client (échanges téléphoniques).

- Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) à destination du client

- Rédaction de spécifications techniques détaillées (STD) à destination des développeurs

- Développement d’une partie Web Services (SOAP) en mode AGILE



Diplômes :

2013 : Diplôme d'expert en ingénierie informatique

2009 : BTS Informatique de Gestion option Développeur d'applications

2007 : Bac S européen option SI



Mes compétences :

Java

Specification Writing

catégorie Game Design

Oracle PL/SQL

Vue.js

Spring Boot

Agile Methodology

Linux Red Hat

JBoss Java EE application server

PostgreSQL

AngularJS

REST

Joomla!

Personal Home Page

CGI Web Development

JavaScript

Apache CXF

C Programming Language

C++

Cascading Style Sheets

HTML

Java 2 Enterprise Edition

Microsoft C-SHARP

MySQL

PostreSQL

SQL

Spring Framework

Struts Web Application Framework

Visual Basic

Visual Basic 6

Visual Basic for Applications

Web Services