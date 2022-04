Jonathan HANNIBAL

Ayant obtenu un DUT GEA option Ressources Humaines j’ai souhaité me perfectionner et acquérir des compétences informatiques au sein de l’école Epitech Paris (formation Coding Academy) dans le but de devenir Chargé de recrutement dans le secteur de l’informatique.



Possédant naturellement un bon relationnel, de la rigueur ainsi que de la réactivité, je serais à même de relever les défis et les challenges qui me seront proposés.



Mes compétences :

Power point

Word

Excel

Access