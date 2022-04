Jonathan HAOUZI

J’ai découvert le management au sein des centres de vacances durant mes directions de postes ou j’avais la responsabilité d’une centaine de personnes. Puis j’ai perfectionné cette expérience, pendant les périodes de fortes affluences inhérentes à un magasin de jouet avec des équipes allant de 20 à 45 personnes durant les dernières années.



J’ai, durant mes différentes expériences, bâti un attachement fort pour le service client et la fidélisation. On me reconnait un sens du contact, du relationnel qui font de moi un manager humain et proche de ses collaborateurs. Des valeurs propres à la plupart des enseignes de nos jours.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Analyser écouter réfléchir agir