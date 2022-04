Jonathan Hecht

< o > you < o > Club

94800 Villejuif



tel: 06-69-22-29-53



confluxus123@gmail.com



08/05/79 nationalité française



mobilité totale à Paris et région.



Qualités: relationnel / rédactionnel / méthodologie- organisation / autonomie / adaptation/ expérience



Diplôme: D.N.A.P diplôme d'Art de l'E.P.I.A.R école pilote internationale d'art et de recherche



Quatre mentions: audace du dispositif, références, dessin, discours





2011-2014 Organisation d'évènements VIP - comédien Que la fête commence Paris

Fêtes pour particuliers et comités d'entreprise - Canal+, Lagardère, Publicis...



représentation en France des artistes israëliens - Arts visuels et nouvelles technologie 3D, open source..

Omer et Tal Golan, NPM ( Jitomirsky-Gertman-Cherchenko)



expositions- conférences création de clubs partenaires à Paris-Berlin et Tel-Aviv



2009-2011



Auto-entreprise : communication- événementiel - publicité créative

NPM & < o > you < o >



2005-2009



Professeur responsable d'ateliers artistiques



Projets d'établissement, de groupe et individuel



- centre culturel tunisien à Nice

- centre culturel de Mandelieu

- centre d'arts plastiques de Blausasc



Activités psychomotrices:

- maison de retraite les Palatines à Nice

- intervenant artistique et médiateur

Au sein de dispositifs d'art-thérapie avec des classes U.P.I, relais



Nombreux projets sociaux et artistiques utilisant:

le dessin, la B.D, la peinture et tout autre médium pour tout type de réalisation avec

tous types de publics: enfants, ados, adultes, séniors, handicapés



2002-2005

Professeur d'Arts plastiques au collège - contractuel

Toutes les classes 6 eme à la 3 eme

Rapport de l'inspection académique très favorable

Nombreux projets réalisés atelier graff, B.D, vidéo



2002

Assistant de gestion d'une agence nationale pour l'emploi ANPE

Gestion et médiation - action polyvalente



1998-2002



Enquêtes Hermès phone Nice - Ipsos- société Catherine Dellanoy

Gestion réception d'hôtels deux étoiles nuits et jours

en parallèle de mes études d'Art



Expérience autre: Participation dans l'entreprise familiale Vidéo-gobelins Paris

Production-édition- distribution dans l'audio-visuel Organisation de spectacles

Intérêts & Hobbies: Arts, actualités littéraires, danse, théâtre, échanges conviviaux

lecture, discussions, peinture, dessin, vidéo, mise en scène



Langues: Français, Anglais courant, espagnol niveau moyen



Compétences Informatiques: bon niveau, internet et nombreux logiciels

Apprentissage selon les nécessités.



Mes compétences :

Management

Enseignement

Direction artistique

Comédie

Création

Conférencier

Professeur

Intervenant artistique

Directeur arstistique

Communities animator

Advertising

Project director movies-event- real estate- home d