Jonathan HENNEUSE

Bonjour à tous,



Pour voir les dernières informations sur mon parcours professionnel merci de vous rendre sur ma page LinkedIn Svp.

https://www.linkedin.com/in/jonathanhenneuse/



Par avance merci.



Je souhaiterai intégrer une entreprise / association / société, dans laquelle je pourrai apporter un plus dans une équipe ou en autonomie ( les deux me conviennent très bien ) et m'épanouir professionnellement. Je pourrai partager mon dynamisme, ma soif de connaissance, mon savoir-faire, mon sens de la recherche afin d'apporter une expertise approfondie.



J'apprécie une tâche organisée et bien menée. Je ne peux pas laisser un travail ou un projet inachevé. Je suis une personne investie dans ce qu'elle entreprend. Je me tiens informé et je tiens informé mes collaborateurs afin de ne pas les laisser sur une période de "non réponse" ou dans "le flou". Afin de savoir comment avance le projet, les travaux ou une simple demande nécessitant des ressources spécifiques.

Cette façon de travailler permet de faire en sorte que chaque collaborateur soit satisfait du travail, tout en proposant la meilleur solution qu'il soit afin de garantir un service de qualité.



A contrario, je suis tellement passionné par mon domaine que j'ai tendance à partir sur plusieurs projets à la fois. Toutefois, j'ai un sens du professionnalisme assez prononcé. Suivant le poste que vous me donnerez l'opportunité d'accéder, que vous me proposez de rejoindre une équipe ou de me proposer un poste en autonomie je saurai m'adapter aux différentes situations et aux besoins de la société, afin d'être à la hauteur de ce qu'on attend de ma personne et de mon travail. S'il me manque des connaissances ou un savoir-faire, je ferai en sorte de combler ces lacunes ( sur mon temps libre ) afin de rester avec un niveau d'expertise nécessaire, au bon fonctionnement d'un site sous ma responsabilité, ou pour combler un manque dans une équipe dans laquelle vous me donnerez la possibilité de rejoindre.



Au final, si je termine ma carrière sur un poste d'ingénieur en système d'information avec une équipe aussi passionné que moi, je pense que j'aurai atteint mon objectif professionnel.



Mes compétences :

Systèmes d'exploitations Microsoft

Relationnel

Méthodologie

Pédagogie informatique

Adaptation

Administrateur Réseaux

Rigueur

Technicien Informatique

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Outlook

Microsoft Office

LAN/WAN > VLAN

Android

IOS

LAN/WAN > LAN

LAN/WAN > WAN

Linux

Microsoft Office 365

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

TCP/IP

VPN

Wi-Fi

Microsoft Windows