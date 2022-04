Bonjour à vous,



Jonathan Hennicotte 35 ans Inspecteur Manager Développement pour le groupe Generali Assurances dans le Lot, le Tarn, l Aveyron, la haute Garonne.

En charge l animation de 4 inspections et donc 4 inspecteurs et dans l idéal 30 à 40 collaborateurs, et ainsi donc également le recrutement et le développement de cette région a travers la mise en application de la stratégie.



A très bientôt, pour converser, échanger.



Mes compétences :

Encadrement d'une equipe

Manager commercial

Commercial

Assurance

Banque