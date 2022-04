Jonathan HOSSENLOPP

Respecter les normes en maintenant ses intérêts implique de faire preuve d'une forte créativité. C est parce que je crois à la rencontre de ces deux valeurs que j'ai repris il y a 3 ans le cabinet dans lequel je travaille depuis 10 ans et dont je suis associé depuis novembre 2007.



Je suis actuellement en cours d association avec Mélanie Hus-Charles, ex senior manager audit de PWC, avec qui nous cherchons des mandats de Cac à reprendre, pour élargir l équipe actuelle de 12 personnes.



A horizon 2020, je veux créer une alliance de Conseils aux dirigeants de PME pour constituer en un même lieu une plate forme de spécialistes complémentaires regroupés autour de valeurs communes pour offrir :

- un service pro-actif de haute qualité à destination de dirigeants de PME

- la sécurité et le support au développement du potentiel des PME françaises.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Fiscalité

Expertise comptable

Pnl

Comptabilité