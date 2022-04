Jonathan HUMO

Je suis diplômé d'un Master Génie physiologique, Informatique & Biotechnologique, Développement du médicament option Physiologie à la Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées de Poitiers (86). Cette formation est unique en France par sa double-compétence Biologie et Informatique. J'ai obtenue une Licence de Biologie option Bio-Informatique au sein de ce même établissement en 2010. Je possède également un DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques et Biochimiques obtenu à l'IUT de Brest (29) en 2009 ainsi qu'un Baccalauréat Sciences et Technologies de Laboratoire option Biochimie Génie Biologique obtenu en 2007 au sein du LEGTA Le Gros Chêne à Pontivy (56).

Je suis actuellement en CDI en tant que responsable commercial et gestionnaire de projet au sein de la société éditrice de LIMS Loc@soft, basée à Rennes (35).



J'apprécie le travail d'équipe et la bonne entente au sein d'un groupe de travail.



Mes compétences :

Hématologie, Hémostase

Génétique, Biologie moléculaire

Biochimie

Programmation ADA

Programmation C

Microbiologie

Conception UML

Pharmacologie, Toxicologie

Physiologie, Électrophysiologie

Immunologie

Developpement WEB (HTML, CSS, PHP, JSF, GWT)

Gestion de projets

Programmation JAVA

Administration de base de données