Bienvenue sur mon profil,



Après avoir acquis des connaissances solides en analyses biologiques, physico-chimiques et biochimiques au cours de mon DUT Génie Biologique, je me suis spécialisée dans le domaine des Biotechnologies en finalisant ma formation par une Licence Professionnelle des Industries Chimiques et Pharmaceutiques.



Au cours de ma formation, de mes stages et de mes expériences professionnelles, j’ai développé des qualités telles que le sens des responsabilités, l’autonomie, la rigueur, l’esprit d’initiative et le goût du travail en équipe.



Mes capacités d’adaptation et ma curiosité scientifique m’ont permis d’évoluer dans un environnement pluridisciplinaire. J’ai ainsi pu acquérir et approfondir mes connaissances dans des domaines tels que la biologie cellulaire et moléculaire, la biochimie, le contrôle et l'assurance qualité.



Je serais ravie de rentrer en contact avec vous si mon profil vous intéresse ou si vous avez des questions ou autres remarques. N'hésitez pas à entrer en relation avec moi.



Morgane Bossard.







Mes compétences sont les suivantes :



1/ SCIENTIFIQUES :

• Maîtrise de la Biologie Cellulaire et de la Biochimie

• Connaissances en Biologie Moléculaire



2/ TECHNIQUES :

• Techniques de culture cellulaire : entretien de lignée cellulaire adhérente/suspension ; cryoconservation ; isolement cellulaire par gradient Ficoll, par adhérence spécifique/non-spécifique

• Techniques d’analyses biochimiques : HPLC ; dosages UV, dosages colorimétriques, dosages fluorométriques : ELISA, BCA, LAL, LDH, PicoGreen, cytométrie en flux



3/ EN QUALITÉ :

• Connaissance générale des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)



4/ EN COMMUNICATION :

• Synthèse, mise en forme de résultats, rédaction et diffusion de compte-rendus

• Communications écrites et orales

• Rédaction de procédures opératoires (SOP) et de documents de conduite



5/ EN BUREAUTIQUE/INFORMATIQUE :

• Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique : MSWord, MSExcel, MSPowerPoint

• Travail sous logiciels tels que LIMS, SAP, SCSE, Quality Edoc



6/ LINGUISTIQUES :

• Anglais : compréhension de protocoles scientifiques



7/ EN MANAGEMENT :

• Encadrement technique d’un stagiaire, formation d’un apprenti et d’une technicienne de laboratoire



