Jonathan JEBAVA

Passionné du Web, et entrepreneur dans l'âme, je propose mon expertise web marketing aux Start-up, TPE, et PME.



Quels sont les enjeux du web? Pourquoi être présent sur la toile et sur les réseaux sociaux?

Comment amorcer un campagne de branding sur internet et piloter des actions à forte valeur ajoutée?



Vous pouvez me contacter, pour répondre à vos éventuels besoins ou juste pour échanger sur des sujets d'actualité.



Digitalement vôtre.



Mes compétences :

Reporting

Relationnel

Pilotage commercial

Analyse de données

Gestion de la relation client

Marketing opérationnel

Études marketing

Marketing direct

Merchandising

Animation des ventes

Animation de formations

Gestion des stocks et approvisionnement

Réponse aux appels d'offres

Microsoft Office

Mise en marché

Social media

Marketing BtoB

Business Objects

Oracle

Rédaction web

Google Adwords

Web Marketing

E-Mailing

JavaScript

PHP

CSS 3

HTML 5

Joomla

Drupal

Wordpress

Axure

Adobe Creative Suite

Création de site web