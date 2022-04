Jonathan JOLLES

MAILLE OFFICE est une société basée en France, spécialisée dans le développement et l'importation de produit Maille pour femme. Son bureau de Style Parisien réalise plus de 250 modèles d’actualisation chaque année.



Sa fabrication est Marocaine, rattachée par un bureau de liaison et de contrôle qualité situé sur Casablanca. Ce dernier suit quotidiennement l'avancement des productions, mise au point des prototypes et des têtes de série.



Son expérience de 15 ans sur le Maroc lui confère une place importante avec les différents intervenants du secteur.



Ses principaux clients sont la distribution française (Camaieu, Kiabi, La Redoute, Etam, Auchan, Bonobo, Cache Cache, Gemo, Grain de Malice....). CA 2012, 3.8 €.