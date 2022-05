Louise JOLLES

Organisé, dynamique, et n’ayant pas peur de l’effort, voilà sans doute ce qui caractérise le mieux mes aptitudes au travail.



De nature autonome, je suis à l’aise et ne manque pas d’esprit d’initiative sans pour autant minimiser le travail en équipe.



Mon parcours professionnel m’a permis de développer un sens des responsabilités et une capacité d’analyse rapide.



Lors de mon parcours, j'ai pu multiplier les expériences dans le domaine de la communication.

En qualité de coordinatrice et d'assistante de communication, j’ai pu intervenir sur différentes étapes de production, de l’organisation, au management d’équipe, jusqu’aux aspects administratifs.



Par ailleurs, en évoluant dans des activités à dominantes créatives, j’ai pu aiguiser un sens visuel et rédactionnel et ainsi comprendre les aspirations de chacun, qu’elles soient créatives ou plus pragmatiques. Ces deux aspects me permettent de communiquer facilement avec les différents intervenants.



Mes compétences :

Achat

Achat d'Art

Art

Communication

Coordination

Coordination de projets

Production

Publicité