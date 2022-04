Jonathan JOUANNE

Bonjour,



Web Marketer et également diplômé d'un Master en Administration des Entreprises de l'IAE de Limoges (parcours création, reprise et transmission), je suis à la recherche d'une nouvelle expérience innovante.



Je me suis spécialisé dans le référencement web, et depuis, le SEO, le SEA et le SMO sont des concepts que j'affectionne particulièrement.





Aujourd'hui mon parcours scolaires et mes expériences professionnelles me permettent d'avoir une large vision sur la conduite globale d'un projet.





Mes compétences :

Médias sociaux

Communication

Web2.0

E-communication

Économie numérique