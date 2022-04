Jonathan KICHENIN

Le cabinet IPC se veut être un cabinet d’appui aux porteurs de projets de tous types.

En effet le porteur de projet se retrouve souvent esseulé face à leurs partenaires (administrations, grandes entreprises, marchés, …).

Les consultants du cabinet IPC interviennent aux côtés du porteur de projet afin de lui apporter les compétences et les conseils nécessaires pour rééquilibrer le rapport de force entre porteur de projet et ces partenaires.



Notre métier c’est participer au développement de structures privées ou publiques en leur apportant l’ingénierie financière notamment.



Notre action se formalise au travers de trois pôles d’interventions :

 Le Conseil

 La Formation

 Les Démarches administratives et juridiques





Domaines d’application de nos interventions en Conseil :



 Stratégies et Plans d’action sur les financements

 Identification des fonds

 Ingénierie de projets

 Partenariats

 Lobbying de projet

 Rédaction de candidatures

 Montage de dossier de subvention

 Négociation avec les financeurs

 Gestion administrative et financière

 Management de projet

 Appui aux autorités de gestion

 Veille des fonds de commissions européennes



