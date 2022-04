Jonathan KIDSON

Depuis l’obtention de mon diplôme en arts commerciaux, j’ai occupé différentes fonctions en infographie, en tant que directeur artistique et de communication, ainsi que pour de nombreux clients en freelance. Ces expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des qualités de créativité, d’innovation, de rapidité, d’esprit d’analyse et d’équipe, de relationnel avec les clients et de mener à terme des projets importants.



J’ai travaillé sur divers projets tels que sites et applications Internet, présentations et animations Flash, illustrations, plaquettes de sociétés ou produits, logotypes, packaging, stands, brochures, catalogues, CD/DVD interactifs, etc. Ces missions m’ont permis d’approfondir mes connaissances de logiciels tels que Photoshop, Illustrator, InDesign, Xpress, Flash, Dreamweaver et m’ont également permis d’affiner ma capacité à comprendre et à répondre aux besoins de différents types de clients sur des projets très divers. Je maîtrise parfaitement la langue anglaise du fait de ma nationalité américaine. Ceci est un atout très utile dans le cas de projets internationaux et créations de slogans. J’ai particulièrement une très bonne connaissance de la chaîne graphique dans le domaine du web design, de la conception de supports imprimés et également dans la gestion d’un service de production.



Je me tiens bien sur à votre disposition pour vous rencontrer et vous fournir tout détail complémentaire.



Quelques Expériences :



Les Editions Corses / Lucciana, Corse

Directeur Artistique, Designer multimédia et print

Gestion du service graphique (4 graphistes) et du service web (3 développeurs), gestion planning, relations clients, conseil, élaboration des cahiers de charges, gestion des devis, formations pour équipe de vente.

Création d’identités visuelles, publicités, sites Internet, applications web, brochures, plaquettes de

présentation, catalogues, présentations vidéo, signalétiques, etc.



Clients :

Offices de Tourisme de : Porto-Vecchio, Bonifacio, Bastia, Costa Serena, Costa Verde, Porto, Cargese,

Saint-Florent, Sainte-Lucie de Porto Vecchio

Hôtels : Le Pinarello, Alta Rocca, La Roya, U Palazzu Serenu, Marina di Cavu, La Signoria, Eden Park,

Santateresa-Solemare, Marina di Santa Giulia, U Capu Biancu, etc.



Divers : SNCM, Allmyshirts.com, InTerraCorsa, Corsica Tourisme Digest, Porto-Vecchio Marine, Equtitme,Espace Aicardi, Santarelli Marine, CariocaCollection, Mavella, Mannarini, OGMA Global Resourcing,Cobra Vehicle Security, etc.



Cobra Vehicle Security / Nexotelematics - Sophia Antipolis, France – Varese, Italie

Directeur de Communication



Société d’applications et produits high-tech pour gestion de biens à distance (GSM / GPS / Internet)

Direction de la communication visuelle, création d’applications Internet interactives, sites Internet,

présentations animées pour produits, stands pour salons, catalogues, publicités, identités visuelles,

packaging.



Alcyonis - Sophia Antipolis, France - Agence Multimédia

Designer multimédia, Animator Flash

Création de sites Internet et présentations Flash



Freelance – Avignon / Paris, France

Web designer, Illustrateur, Infographiste



Clients :

Bourjois – Concept marketing et packaging pour parfum de jeune fille

France 3 Jeunesse – Concept site Internet pour enfants

Pizza Pai – Design et réalisation du site offi ciel du group

Le Gibus Club Paris – Concepts de communication pour soirées parisiennes

Folies Pigalle - Concepts de communication pour soirées parisiennes



Imprimerie Demarets – Avignon, France

Chef secteur Sérigraphie Textile, Infographiste

Grands Comptes : Soleiado, Plâtres Lafarge, Johnson & Johnson



Mes compétences :

Applications web

Design

Direction artistique

Identités visuelles

Internet

Présentation

Presentations

Print

Print & web

Publicité

Stratégie

Stratégie de marques

Video

Web

Web design