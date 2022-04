Jonathan KUCHLER

Commercial et Management sont les deux mots qui pourraient le mieux résumer mon parcours.

Après 2 années passées comme chef de secteur GMS sur l'EST de la France j'ai intégré le groupe LIDL afin de prendre les commandes d'un point de vente De part ces expériences, j'ai acquis une vision globale et approfondie du monde de la grande distribution.

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel dans lequel je pourrai mettre en avant mes compétences commerciales et managériales.







Mes compétences :

Ambition

Communication

dynamique

Enthousiasme

Luxe

Luxury

Marketing

Performance

Rigueur

Sphinx Software

Microsoft Project

Microsoft Office 2007

Internet

Adobe Photoshop

Vente

Développement commercial