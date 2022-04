Jonathan KULITZA

Âgé de 26 ans à ce jour, j'ai pu découvrir plusieurs métiers diverses et variés avant de m'engager vraiment dans l'informatique.

La chaudronnerie, la charpente métallique, les machines à commandes numériques sont différents postes que j'ai pu occuper parmi tant d'autres.

En 2004, j'ai décidé de quitter les études et de m'engager dans l'armée avant d'entreprendre des formations dans l'informatique, que je maîtrisais déjà plus ou moins avant de contacter des organismes.

À ce jour, je souhaiterais obtenir le diplôme de Technicien supérieur de support informatique par le biais du centre de formation de l'Afpa et m'orienter vers un poste d'administrateur réseaux.



Mes compétences :

Administrateur réseaux

Informatique

Réseaux informatique