Jonathan KULITZA

Actuellement en CDD en sous traitance pour la poste, je suis diplômé avec le titre de Responsable d'Infrastructure Réseau Informatique ( RISR Niveau II Bac +4) passé à l'I.M.I.E de Rennes, que j'ai effectué en contrat de professionnalisation et validé en Septembre 2015.



Je suis aujourd'hui à l'écoute de nouvelles opportunités de carrières, je m'intéresse à des entreprise avec des technologies que je n'ai jamais abordé pour élargir mes connaissances et parfaire ma technique, et bien sûr je suis en constante recherche d'évolution tant sur le plan technique que sur le plan professionnel.



J'ai également pour projet d'apprendre couramment l'anglais, ainsi que l'allemand dans un futur plus lointain, je suis à ce titre, très intéressé par des offres de postes à l'étranger, notamment dans des provinces bilingues au Canada, en Belgique, en Suisse, ou dans les pays anglo-saxons pour une immersion totale dans la langue anglaise.



