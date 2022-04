Jonathan LAMBERT

Http://jonathanlambert.info/



Clouds :

- AWS : certifié Cloud practitionner, Architect associate, SysOps associate

- Azure : certifié AZ-103



Supervision/métrologie :

- Datadog

- Nagios, Centreon-engine

- Grafana



Systèmes d'exploitation :

- Linux (Red Hat, CentOS, Ubuntu, Debian, LinuxOracle)

- Windows Server (2003 à 2012)



Bases de données :

- Oracle Database (7 à 12c), Grid Infrastructure, RAC, ASM, ACFS, Exadata, OVM, ODA, RMAN, Datapump, tuning.

- MySQL & MariaDB : Sauvegarde, Administration, Réplication synchrone/asynchrone et mécanismes de bascule.



Dev / Scripting :

- Python (plugins supervision, scripts d'exploitation, applis etc ...)

- Bash



Gestion activité équipe de 8 ingénieurs/intégrateurs : planning, roadmaps, relations.



