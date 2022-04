Jonathan LARGILLIERE

Au cours de mes 4 ans d'expérience sur le web, j'ai eu l'opportunité de gérer de nombreux projets, d'un point de vue de Producer mais également d'un chef de projet.

J'ai intégré différentes structures et équipes, me permettant de croire en mon adataptiblité.



Mes qualités humaines m'ont permis d'intégrer des postes transverses, où la communication inter-équipe en interne mais aussi en externe avec les autres agences étaient primordiale.



La rigueur et la qualité de la production sont des réels principes dans mon travail.



N'hésitez pas à me contacter pour tout éventuel entretien.



JL



Mes compétences :

