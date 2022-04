Jonathan LAVAURE

Voilà plusieurs années que j'exerce dans l'immobilier, que ce soit dans la capitale ou dans de petites agglomération. Mes connaissances de l'artisanat et mes formations dans l'immobilier ne font que renforcer la qualité de services et de conseils apportée à mes clients.



Etant toujours à la recherche de nouveaux projets à réaliser, j'ai la chance de pouvoir bénéficier de la plus ancienne des publicités: le bouche-à-oreille, qui, additionné à des moyens de communications modernes, me permet d'élargir et d'augmenter la satisfaction de mes clients, ainsi que ma notoriété.

Je n'efforce d'être tous les jours disponible et à l'écoute de mes clients, pour que notre relation transparente, de qualité et de confiance dure jusqu'à la fin de notre projet commun.