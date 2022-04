Jonathan LE GALLEU

Mon cursus scolaire m’a permis d’acquérir de grandes connaissances en bureautique que j’ai complété par des formations variées suivies dans le cadre de la formation professionnelle.



J’ai dans un premier temps occupé au sein d’un organisme d’utilité publique divers postes avec succès.

En tant qu'employé administratif en alternance. Puis sur une création de poste au sein du même organisme... Avant d'être responsable des services généraux et le relais informatique de mon agence.



Par la suite,

J'ai occupé un poste de Commercial Sédentaire. J’ai participé au sein d’une cellule de commerciaux sédentaires « TpMac » au lancement de divers produits sur le marché français. Puis chez un éditeur de logiciel, connu et reconnu, en tant que commercial sédentaire.



Mes connaissances «produits » en tous genres dans ce domaine et toutes les qualités indispensables à la bonne tenue de ce poste, telles que la ténacité, la régularité, la force de proposition, la rigueur, l’autonomie, l’adaptation au changement, le respect des directives que je possède m’ont permises de dépasser les objectifs fixés par les managers.



Dynamique, persévérance, pugnacité, implication, force de conviction, très bon relationnel voici les termes qui m’ont permis lors de ma dernière expérience au sein de Pitney Bowes Software, de redynamiser un secteur en abandon depuis plusieurs mois et d’accroître le chiffre d’affaires.



Actuellement, je suis en recherche active d'un poste de Commercial Sédentaire, ou terrain...

Je suis disponible ASAP



Mes compétences :

Services généraux

B to b

Adv