Jonathan LECLERC

Co-Fondateur de l’entreprise IceApps, nous proposons des développements d’applications sur les plateformes Microsoft Office 365 et Azure ainsi que la réalisation de prestations de services. Ayant le soutien de Microsoft au travers du programme BizSpark pour les Startups, nous bénéficions des meilleures conditions pour les développements de nos applications.



Passionné des technologies Microsoft, je bénéficie de 7 ans d’expérience sur SharePoint dont 2 ans en tant que responsable technique et chef de projet au sein du pôle SharePoint d’une SSII. J’ai eu l’opportunité et le privilège de pouvoir travailler pour de grands comptes.



Je propose mon expertise sur les différentes versions de SharePoint

- Gestion de Projet

- Développement d’applications SharePoint (Solutions On Premise, Add-ins SharePoint Hosted ou Provider Hosted)

- Administration SharePoint

- Réalisation de scripts PowerShell



N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en discuter.



Mes compétences :

Microsoft SharePoint

Gestion de projet