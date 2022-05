Quentin FÉVRIER

À 24 ans seulement, j'ai choisi de créer mon entreprise d'infographie avec deux amis afin de réaliser notre rêve et notre passion !



Grâce à ma formation d'infographie-multimédia à l'ESMI ( École Supérieure des Métiers de l'Image) situé à Bordeaux, je réalise des logos, flyers, cartes de visite, affiches, magazines et sites web.



J'ai aussi fait un Bac Pro audiovisuel et une 1er année de BTS audiovisuel, je suis donc spécialisé dans le domaine de la vidéo.



Mes passions sont le numérique, l'high tech, l'image, la photographie, la vidéo, le cinéma, la musique, l'informatique...



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver

Montage vidéo

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Infographie

Final Cut Pro

Wordpress

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

Infographie Bordeaux

Infographie-multimédia

Web

Audiovisuel

PAO