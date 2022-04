Jonathan LECONTE

Bonjour,



Je me nomme Leconte Jonathan, j'ai 29 ans et je suis développeur junior.

L'apprentissage est le quotidien du développeur et étant junior cela est d'autant plus vrai.

J'aime faire ce métier car j'aime les nouvelles technologies et les évolutions. Je n'ai pas peur d'apprendre sur le tas, bien au contraire je trouve cela très formateur. C'est en sortant de son confort qu'on en apprend le plus. Jeune et motivé, je suis à l'affût de projets ambitieux, j'aime travailler en équipe car le savoir-faire et l'expérience de chacun apporte davantage de richesse aux projets. J'aime aussi transmettre mon savoir aux développeurs qui mûrissent dans le métier tout comme j'aime apprendre des autres.



La technique ne fait pas tout, une bonne relation humaine en communication permettra davantage d'efficacité. Une personne peut être un peu plus faible techniquement mais indispensable par sa personnalité et son savoir spécifique. Quelqu'un de bon techniquement mais incapable de communiquer et de s'accorder avec son équipe est un raisin pourrissant qui risque de pourrir toute la grappe.



Paré pour l'aventure ;)



Mes compétences :

PHP / MYSQL

Javascript

Html/css

PhpMyAdmin

CSS3

HTML5

PHP5

Bootstrap

POO

MySQL

Composer

Doctrine

Symfony

Personal Home Page

jQuery

accès

UML/OMT

REST

Microsoft SQL Server

Merise Methodology

MVC

Enterprise Java Beans

Cascading Style Sheets

Apache WEB Server