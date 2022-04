Jonathan LEUTHREAU

Je suis actuellement en poste de Contrôleur Qualitė dans l'aerospatial au sein du groupe THALES Alenia Space pour le compte de la société GECI International. Avec un cursus et une première expérience spécifique aux domaines de l’analyse et l’expertise des matériaux, je suis attiré par les diverses fonctions qu’un poste de technicien suppose. Aujourd’hui, mon parcours me permet de profiter d'une expérience enrichissante au sein du groupe THALES, dans lequel je suis amenė à intervenir à des moments critiques et importants dans le but de mener a bien le projet d'envoi de satellites en orbite.



Pour un tel poste impliquant polyvalence et faculté d’adaptation, mon expérience m’as permise d’apprécier un travail en équipe ainsi que de parfaire un aspect fondamental dans l’aboutissement d’un projet, le contact relationnel, que j’ai pu développer lors de ma dernière expérience. Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



Parvenu à intégrer une société liée aux Matériaux de hautes technologies correspond donc à mes attentes, est pour moi l’opportunité de m’épanouir professionnellement dans un cadre technique, et d’avoir des ambitions de carrières en adéquation avec mes perspectives.



Mes compétences :

CND

polymères

Qualité

Amélioration continue

ressuage

Ingéniérie

matériaux métalliques

traitement de surface