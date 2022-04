Jonathan LIPSZYC

Ingénieur Mécanicien spécialisé en conception mécanique récemment diplômé. J'ai intégré Supméca Paris où j'ai suivi des cours d'ingénierie général (automatisme, langages informatiques, logistique...) et de mécanique (résistances des matériaux, projets de conception sur CATIA). Ayant acquis un goût pour le secteur de l'aéronautique et spatial au cours de mes projets scolaires et de mon stage de fin d'étude, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur en bureau d'étude recherche et développement dans ce secteur.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Matlab

CATIA

C++

C Programming Language

Abaqus