Jonathan LOPEZ

SOPRECO : la SOciété de PRestations aux COllectivités, intervient auprès des collectivités, des entreprises de travaux publics et de l’industrie. Elle réalise des missions de contrôle des réseaux d’assainissement, de détection tous réseaux, de cartographie, d’inspection d’ouvrages et de gestion des données spatiales.



Aujourd'hui SOPRECO développe ses activités d'inspections et de cartographies en intégrant les drones au sein de son arsenal technologique.



En tant qu'ingénieur et télépilote, ma mission consiste à développer et proposer à nos partenaires, de nouvelles solutions adaptées à leurs besoins, basées sur la technologie des drones.



Vous cherchez à intégrer la technologie des drones au sein de votre cœur de métier ?

Contactez-moi et combinons nos expertises pour développer une nouvelles offre de service.



Mes projets de références drones : http://www.slideshare.net/JonathanLOPEZ156/expertise-technique-drone



Mes compétences :

Microsoft Excel

Perrenoud

AutoCAD

Pleiade+COMFIE

Microsoft Word

Google Sketchup

Microsoft PowerPoint

Télé-pilote Drone

Agisoft Photoscan

Drone2map

ArcGIS

Pix 4D

Mailchimp