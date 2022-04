Jonathan LOUIS

Fort de mes dix ans d'expérience dans le web, j'aide les entreprises à gérer leur réputation numérique. Ma mission s'articule autour de la veille, la production de contenu et la performance (inbound marketing), les réseaux sociaux et la stratégie d'influence. Ensemble, identifions vos opportunités et risques inhérents à votre communication digitale.



☑ Formateur ("Ecrire pour le web" et "Réussir sa stratégie de content marketing")

☑ Stratégie d'influence en ligne

☑ Construction & protection d'e-réputation

☑ Veille informationnelle

☑ Cartographie d'influenceurs

☑ Production de contenus et viralisation



Mes compétences :

Smo

Community manager

Rédaction

SEO

Journalisme

Blogging

Internet

Marketing

E-reputation