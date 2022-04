Jonathan LOUIS

Titulaire d'un BTS ATI (Assistant Technique d'Ingénieur), je souhaite m'orienter vers une poursuite d'études en alternance dans le domaine de l'ingénierie en génie industriel spécialisé en éco-conception.

A ce jour, suite à des tests écrits et d'un entretien, je suis admis au sein du Conservatoire National des Arts et Métiers de METZ, pour y poursuivre une formation de 3ans.

C'est pourquoi je suis actuellement à la recherche d'une entreprise d'accueil dans le but de poursuivre 3 années d'apprentissage dans le domaine cité précédemment, mais également je l'espère, y poursuivre une carrière professionnelle.

Motivé, assidue et curieux, je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Microsoft Office