Jonathan MIRGON

Généraliste RH polyvalent, rigoureux, autonome, communicant ayant des compétences en gestion de projet, gestion administrative RH, accompagnement RH, formation et recrutement.



- Administration du personnel :

Suivi individuel et collectif des salariés (gestion des effectifs, absences, maladie…), constitution et tenue des dossiers individuels, établissement de la Déclaration Unique d’Embauche, réalisation d’attestations diverses, gestion et suivi des dispositifs d’appréciation



- Formation :

Gestion en autonomie du plan de formation (1 400 salariés) : recueil et analyse des besoins, mise en œuvre et suivi du plan de formation, réalisation de reportings, établissement de la déclaration 2483, du bilan pédagogique et financier, des bordereaux annuels de cotisation FONGECIF, constitution des demandes de prises en charge



- Recrutement :

Participation à des salons et à des forums étudiants, recensement des besoins, définition du profil de poste, sélection des candidatures, entretiens de sélection, accueil, intégration et gestion administrative des alternants



- GPEC :

Mise en place de programmes de développement pour cadres débutants et cadres confirmés, de grilles de formation par fonction, gestion et suivi des entretiens professionnels



- Paie :

Connaissances générales en paie, en politique de rémunération et en gestion de la masse salariale



- Législation :

Aspects règlementaires liés à la formation, au recrutement, aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation



- Communication :

Collaboration avec des organismes de formation, OPCA, écoles partenaires, contact des managers et lien avec la Direction, mise en place et actualisation du SIRH dédié à la formation



- Initiation à la gestion d’entreprise et à l’analyse financière





