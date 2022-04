Jonathan LUZYNSKI

Je travaille au sein du groupe HERVE dans le secteur du génie climatique depuis septembre 2005 en tant que technicien bureau d’études travaux, à Orléans.

Mes secteurs d’activités principale dans le domaine du génie climatique sont principalement le tertiaire & l’industrie pharmaceutique.

Mes fonctions sont principalement : note de calcul (bilan thermique, frigorifique, dimensionnement des installations de chauffage, climatisation, ventilation, plomberie…etc), dessin technique (maitrise du logiciel AUTOCAD et formation AUTOFLUID réalisée en 2012), suivi de chantiers.

Je suis titulaire des diplômes suivants : CAP plombier chauffagiste, BEP Installation thermique, Bac STI génie énergétique, BTS FEE option B génie climatique (l’ensemble de ces diplômes ont été passé au lycée GAUDIER BRZESKA à saint jean de braye dept45) Licence professionnelle Energie & génie climatique option froid, conditionnement d’air et contrôle des services énergétiques (Université de Pau et des pays de l’Adour dept64).

Ma licence professionnelle était spécialisé dans le froid commerciale (chambre froide…etc) et froid industriel (patinoire…etc…), j’ai effectué mon stage de 5 mois dans l’entreprise Johnson Control centre (ex MAC LEOD), en bureau d’études.