Dynamique et perfectionniste.



Aimant le travail bien fait, je me donne à fond dans ce que je fais.



Coordination et management de 9 responsables de caisses magasin de zone ainsi que leurs équipes de caisses (env.145 employés).

Formation, suivis de formation, et vérification de process.



Mes compétences :

Management

Informatique

Logiciel itxpos

Mode et tendances homme/femme/enfant

Approche client

Dynamique

Perfectionniste

Hockey player