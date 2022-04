Jonathan MAILLART

Fort d’une double formation en Droit et en Économie, spécialisé en Économie de l’Aménagement et du Développement Local, je mets aujourd'hui toutes mes compétences et mon énergie au service du développement économique des territoires.



En tant que Chargé de mission Animation territoriale et partenariats, mes missions au sein du CNER sont les suivantes :



- Gestion des projets/expérimentations territoriaux du CNER

- Suivi de la bonne mise en œuvre des partenariats entre le CNER et ses partenaires grands groupes

- Soutien à la mise en place de réseaux régionaux de professionnels du développement économique

- Événements du CNER (congrès, colloques, séminaires et Rendez-vous du CNER)



Mes compétences :

Développement local

Aménagement du territoire

Droit de l'urbanisme