Jonathan MAINNEMARE

Webdesigner Freelance basé près de Rouen, j'assure la création de tous vos projets de communication visuelle print et web.

Passionné par le graphisme et le web, j'ai décidé d'être auto-entrepreneur dans ce domaine et je vous invite à découvrir mes réalisations.



http://www.jodh-design.fr/



Mes compétences :

Graphisme

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

HTML

Adobe Illustrator

Print

Wordpress

CSS

Adobe Photoshop

Web design