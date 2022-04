Jonathan MALKA

Après l'obtention d'un Bac Economique et Social, j'ai choisi de commencer mon apprentissage dans le domaine bancaire via un BTS Banque que j'ai obtenu en 2009.



La continuité logique a été d'entrer dans une grande banque française et de faire mes gammes sur un poste de Chargé d'Accueil, puis en tant que Conseiller Clientèle.



Ayant envie de changer de carrière et d'avoir la possibilité de créer mon entreprise, j'ai eu la possibilité d'entamer une Licence Professionnelle "Création et Gestion de PME" que j'effectue actuellement à l'université d'Evry. C'est dans ce cadre que j'ai été admis chez Aéroport de Paris, en tant qu'Assistant Contrôle de Gestion.



Mes compétences :

SAP Contrôle de Gestion

Ecoute

Vente

Gestion de portefeuille

Banque

Analyse de données

Gestion de la relation client

Organisation

Analyse des besoins