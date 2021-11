Jonathan MALVETTI

A propos du poste actuel:



• Etude et Réalisation de plan électrique (éclairage) selon cahier des charges défini par le client.

• Création et conception de luminaires sur mesure (dessins technique, plans, conseils).

• Estimation et proposition des devis aux clients.

• Planification des phases du projet : Lancement de production en atelier et contrôle des échéances.

• Coordination d’une équipe de production (bureau d’étude, production, expéditions).

• Suivi de l’avancé des projets - contrôle qualité et gestion de la livraison.

• Relations clients/fournisseurs : chiffrage, réunions de chantier - Gestion du stock et commandes fournitures.

• Organiser, prioriser, planifier et communiquer le planning des plans d'éclairage.

• S’assurer le respect du cahier des charges client et du respect des procédures.



Mes compétences :

Dialux

Axapta

AutoCAD

Microsoft Word

Microsoft Excel 2010

Microsoft Outlook

Microsoft Dynamics AX

negociation

management