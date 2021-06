Aurélie DENIS

"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie." – Confucius



Mon master en Marketing et Communication, mes deux années d'expérience en alternance dans le domaine, et mon expérience en tant que Chef de projet puis Responsable marketing et communication depuis presque trois ans m'ont permis d'être sûre d'une chose : j'aime mon travail et souhaite poursuivre mon évolution professionnelle et personnelle dans l'univers de la communication et du marketing.



Création de supports divers, organisation d'événements, communication digitale, relations presse... je m'épanouis pleinement dans la gestion de projets variés et motivants. Je suis une personne autonome, organisée, rigoureuse, et impliquée dans mon travail. Dynamique et créative, j'ai une une soif d'apprendre et souhaite apporter mes compétences et mon savoir-faire à une société qui me permet de relever de nouveaux défis !



Mes compétences :

Marketing

Communication

Commerce international

Adobe InDesign

Relations Presse

Adobe Photoshop

Microsoft Office