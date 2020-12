Depuis Avril 2017, indépendant sous la marque DH Services, je propose les services de ménage, jardinage, bricolage...

Site internet: www.dhservices.fr



AXEO Services, n° 1 des prestataires multiservices aux particuliers (ménage, repassage, jardinage, bricolage, garde d’enfants) et aux professionnels (nettoyage des bureaux et locaux commerciaux, entretien des espaces verts, petits travaux, etc.) a une agence franchisée à Biarritz située au Village Iraty, Halle Darla, Lot 40, 16 rue des Mésanges, 64200 Biarritz.

Site Internet : http://biarritz.axeoservices.fr



L’agence AXEO Services Biarritz offre à tous ses clients :

• La facilité d’un interlocuteur unique

• la qualité de service d’un personnel sélectionné, formé et régulièrement contrôlé.

• Des avantages fiscaux (TVA réduite et 50 % de réduction d’impôts) suivant la législation en vigueur.

• la sécurité de procédures techniques éprouvées, la proximité et le professionnalisme d’une équipe à votre écoute.

• la Garantie Satisfaction pour tous les services* : si malgré tous les soins apportés à la réalisation de notre mission, le client n’est pas totalement satisfait, il lui suffit de nous en avertir dans les 24 heures suivant la prestation. Nous nous engageons à refaire le ou les points litigieux, après contrôle.







Originaire de Pau, j'ai tout d'abord fait des études scientifiques en ayant un diplôme en Biologie et une spécialisation en Agro-Alimentaire au Canada.



Pour avoir une double compétence, j'ai effectué des formations informatiques en nouvelles technologies.



Pour compléter ma formation, j'ai obtenu le MBA délivré par l'Université de Stockholm afin d'avoir une vision plus globale de l'entreprise et de ses réseaux.



J'ai occupé des postes de Coordinateur de Projets SI, Consultant fonctionnel.



J'ai effectué des mission en tant que recetteur fonctionnelle dans le secteur automobile, grande distribution, hôtelier, téléphonie mobile, services (travail temporaire), bancaire, chez un grand éditeur de logiciels, dans le domaine de la billetique et plus récemment dans le domaine de l'énergie.



Actuellement je cherche à créer ma propre société...N'hésitez pas à me contacter pour des informations pour la création d'entreprises ou partager votre expérience en tant que chef d'entreprise...



Mes compétences :

Qualitycenter

Mantis

Scrum