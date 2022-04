Jonathan MANDENG

Mes compétences couvrent les aspects suivants:

• Etudes, Préparation et Elaboration des projets de Génie Civil en général et de routes en particulier.

• Contrôle des Travaux d’Exécution des projets de Génie Civil (Qualité –Quantité – Délais - Coûts).

• Exécution des travaux (organisation et Direction des travaux, Planification des différentes Ressources)

• Encadrement, Formation et Animation des Ateliers de recyclage ou de mise à niveau des Adultes.

• Analyse Technique et Montage des Soumissions, dans le cadre des Appels d’Offres.



