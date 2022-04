Jonathan MANDIGOUT

Diplômé d’un master en biotechnologie, j’ai, outre les faits scientifiques, acquis de nombreuses compétences personnelles, tel que la logique, la méthodologie mais aussi l’esprit d’analyse et critique. De plus, mes expériences professionnelles démontrent la volonté qui m’anime à relever des défis et à mener à bien mes missions. Enfin l’expérience acquise dans le poste que j’occupe actuellement montre mon fort engouement pour les relations humaines en général. En effet, j’ai eu, en qualité de commercial, des contacts avec un panel de clients très varié et issu de tous horizons.

Pour finir, la pratique de mes loisirs me confère un fort esprit d’équipe ainsi que des qualités relationnelles appréciées par mon entourage et mes collègues actuels



Mes compétences :

Vente

Distribution

Développement commercial