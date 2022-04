Spécialisé dans la distribution de produit alimentaire principalement en produits frais et extra frais. Récemment admis au MAI ( Master achats internationnaux et innovation) je recherche une entreprise qui pourrai m'intégrer dans son service achat.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion des stocks et approvisionnement

Management

ISO 22000

Strategie achat

Supply chain

Business strategy