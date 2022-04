Jonathan MARCHAL

Je suis une personne impliquée dans mon travail, sérieuse et ponctuelle.

J'aime beaucoup les activités en lien avec la nature.

Beaucoup de sujets m'intéressement.

Je fais de la photographie (faune/flore/paysages...), des randonnées, du jardinage et des activités manuelles (origamis...)

Je suis bénévole dans deux associations (Conservatoire des Espaces Naturels et Ligue pour la Protection des Oiseaux), je participe à des bases de données naturalistes (Faune Aquitaine, Nature 79...)



Mes compétences :

Gestion

Animation

agrément piegeur