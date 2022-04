Jonathan MARIE

Electricien professionnel

Travaux électriques neufs et rénovation / maison/bâtiment/commerce.



remplacement de vos convecteurs électrique / panneaux rayonnant par des radiateurs fluide / corps de fonte.... pour une meilleur chaleur et économie d’énergie.



Devis gratuit.



Fourniture et pose :

- appareillage

- tableau et armoire électrique

- câblage sous moulures

- détecteur de fumée



- Mise en conformité selon la norme NF C 15-100

- Consuel : je m'occupe des démarches relatives à la conformité consuel.

- Rénovation partielle ou complète de Maison ou Appartement



- GARANTIE DECENNALE