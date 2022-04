Jonathan MARIE

Etudiant en fin de parcours au sein de l'ESC Rennes School of business, et actuellement en stage de fin d'étude au sein de l'équipe webmarketing de Mama Shelter, je suis à la recherche d'un VIE ou d'un premier emploi dans le marketing digital à partir de janvier 2017. Je pense disposer des qualités requises pour travailler dans ce secteur car je suis une personne sérieuse, organisée, disposant d'une bonne capacité d'analyse et d'un esprit synthétique, parlant l'anglais et sachant travailler dans un environnement multiculturel.



Mes compétences :

Gestion de budgets

WordPress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Facebook

Twitter

Relations clients

Réseaux sociaux

Référencement naturel

Microsoft Access

GIMP

SEO

Webmarketing

Marketing stratégique

Marketing

Google Adwords

Google+

Google analytics