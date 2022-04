Jonathan MAROIS

Grâce au numérique l'homme n'a jamais eu autant d'opportunités. Pas seulement source d'information et de connaissances, les médias sociaux sont pour moi les sentiers du partage et des rencontres.



Après plusieurs années d'expériences dans le numérique, j'ai plaisir à continuer d'évoluer dans ce domaine que je considère comme un secteur d'avenir car nous sommes loin d'en avoir fini ; heureusement il y a encore beaucoup à faire.



Toujours curieux et avide de nouvelles expériences, je serai ravi de vous rencontrer pour découvrir votre projet et vous accompagner.



* Co-organisateur des soirées digitales SocialMixCity, réseau national de professionnels du numérique / twitter @socialmixcity

* Conférencier YouSeeMii dans le cadre des soirées experts autour du social media

* Interview Apec pour l’Annuaire des métiers sur le Community Manager en entreprise

* Co-organisateur des Next&Coworking

* Membre de l'organisation de l'association Femmes entrepreneures dirigée par Hayat Outahar

* Formateur aux médias sociaux

* Ex Radio France - France Inter

* Fondateur de Tendances du web, blog de chroniques et actualités sur le webmarketing - http://tendances-du-web.fr

* Co-fondateur de Paris Basket-ball https://www.facebook.com/BasketballFrance/



Mes compétences :

Community management

Ergonomie

SEO

Veille

Personal branding

E-reputation

Gestion de projet