Anthony MAROIS

Double diplômé ESSEC / Telecom ParisTech en management de projets suite à un cursus ingénieur à l'ECE Paris en spécialisation Systèmes d'Information. J'y ai acquis l'ensemble des compétences nécessaires à la conception, la mise en œuvre et le déploiement de projets à forte valeur technologique dont je renforce la dimension managériale.



Au cours de mes études j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets stratégiques concernant des sujets innovants et variés.



N'hésitez pas à me contacter dans le cadre d'opportunités professionnelles dans la gestion de projets mêlant innovation et nouvelles technologies.



Mes compétences :

CMS

Team management

Iso 9001

JAVA

Conseil

C++

CRM

Proposition commerciale

Négociation commerciale

Linux

Javascript

CSS

Android

PHP

HTML

CMMI

NFC

Programmation

Scrum

XP

C #

Agile Development

Wordpress

Gestion de projet

Architecture logicielle

Sonar

Hadoop

Maven

Java EE

Hudson Jenkins

Six Sigma