Jonathan MAZZER

Depuis 2007, au travers de mon entreprise puis du poste de directeur régional, j'ai pu développer mes compétences professionnelles dans les domaines de la gestion financière et RH d'un centre de profit, dans le management d'équipes plurirégionale et dans la culture de la vente et du service aux entreprises.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office

Internet

Management opérationnel

Management de transition

Gestion budgétaire

Développement commercial

Rigueur

Organisation