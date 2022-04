Jonathan MERER

Compétences commerciales et relationnelles :



- Suivre la politique commerciale, marketing et merchandising de l’entreprise

- Mener une veille commerciale (analyse des produits, de la concurrence…)

- Définir un plan de prospection

- Gérer un portefeuille client et développer un CA sur son secteur géographique.

- Qualifier et quantifier les besoins des clients

- Mener et conclure un entretien commercial

- Maîtrise des techniques de vente (développer les arguments de vente et des réponses aux objections)

- Gérer et entretenir un réseau de relations utile à l’activité commerciale

- Suivre les indicateurs commerciaux

- Assurer le suivi commercial et administratif de son secteur

- Réaliser des opérations de promotion sur les produits, les services et l’image de marque de l’entreprise (salons, foire…)

- Rechercher et transmettre en interne l’information à caractère commercial avec les outils existants dans l’entreprise

- Participation à des groupes de travail (risques psycho sociaux, engagement, bien être au travail…)

Compétences informatiques :



- Maîtrise du pack office

- Gestion de base de données Access

- Lotus Notes

- SAP (MSA)

- Edge (Photo Rec)



Compétence linguistique :



- Anglais lu écrit et parlé : niveau intermédiaire